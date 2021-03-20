Арктика превратится в цветущую тундру, если северные кустарники поменяют свою географию

Внешний вид Арктики может значительно преобразиться. Белые горизонты сменятся цветущими и зелеными просторами, считают ученые. Об этом сообщает научная работа, опубликованная в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые-медждународники из Канады, Австралии и США зафиксировали, что область географического распространения кустарников в регионах Арктики поменялась.

Исследователи собрали образцы ДНК древних растений в отложениях озер Арктики и выяснили, что эти растения появились в регионе более тысячи веков назад.

Ученые-медждународники думают, что когда-то на территории современной Арктики росла карликовая береза.

Но позднее она поменяла свою область географического распространения.

То есть когда-то давно Арктика была зеленым и цветущим регионом.

Исследователи считают, что «макушка земли» может вновь преобразиться.

Это произойдет, если климатические условия позволят карликовой березе сместить свой ареал произрастания севернее.

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