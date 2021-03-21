Молодому петербуржцу предъявили обвинение в убийстве подростка в Колпино

Молодому петербуржцу предъявили обвинение в убийстве подростка в Колпино
Следователи решают вопрос об аресте обвиняемого. Фото: Следственный Комитет РФ

Следственные органы в Петербурге предъявили местному жителю обвинение в убийстве юноши в Понтонном.

Как сообщили в петербургском управлении СК, следователи возбудили уголовное дело по факту преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ об убийстве. По подозрению в убийстве подростка задержан 21-летний петербуржец.

Все случилось в ходе драки ночь на 20 марта на улице Александра Товпеко. По версии следствия, обвиняемый нанес 16-летнему подростку ножевое ранение в область сердца, от чего тот погиб на месте до прибытия медиков.

Сейчас правоохранители решают вопрос об аресте обвиняемого. Расследование дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уголовное дело открыли против женщины, стрелявшей в пенсионерку у метро «Дыбенко».

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