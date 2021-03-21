Гендиректора «Петростроя» задержали в Пулково, откуда он хотел улететь в Занзибар

Сотрудники правоохранительных органов задержали гендиректора застройщика «Петрострой» Дмитрия Ипатова.

Как сообщает 78.ru, начальник строительной компании был задержан вечером 19 марта в аэропорту Пулково, где он находился вместе с семьей перед полетом на африканский курорт Занзибар.

Ограничений на передвижение у него не было, но в связи с тем, что Ипатов фигурирует в деле о мошенничестве, его решили задержать. Сегодня, 21 марта, Московский районный суд выберет гендиректору меру пресечения.

По версии следствия, строительная компания «Петрострой» причастна к хищению более 5 млрд рублей у дольщиков жилых комплексов «Северный вальс», «Чистый ручей» и «Материк». Признать потерпевшими по делу могут 6272 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Петрострой» не согласен с возбуждением уголовного дела якобы из-за хищения 5 млрд рублей у дольщиков.