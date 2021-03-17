«Петрострой» не согласен с возбуждением уголовного дела якобы из-за хищения 5 млрд рублей у дольщиков

В строительной компании заверили, что на объектах ведутся работы и готовность некоторых корпусов достигла 95%.

Компания «Петрострой» прокомментировала возбуждение уголовного дела из-за якобы использования денежных средств, привлеченных от дольщиков трех жилых комплексов, не по назначению. Своим комментарием подрядчик поделился с Gazeta.SPb сегодня, 17 марта.

Известно, что строительную компанию подозревают в хищении более пяти миллиардов рублей. Деньги, по мнению следователей, потратили не по назначению. Таким образом, «Петрострой» обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Признать потерпевшими по этому делу могут 6272 дольщиков ЖК «Северный вальс», «Чистый ручей» и «Материк».

В компании уверяют, что поводов для переживаний нет и что руководство «Петростроя» с возбуждением уголовного дела не согласно. Отмечается, что строительство объектов продолжается и готовность некоторых корпусов уже достигла 95%. Подрядчик заверил, что поддерживает коммуникацию с дольщиками и готов отвечать на все вопросы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что компанию «Петрострой» заподозрили в хищении более 5 млрд рублей у дольщиков.