В Колпино арестовали предполагаемого убийцу 16-летнего подростка

Колпинский районный суд отправил под арест 21-летнего Романа Царенкова, обвиняемого в убийстве юноши в Понтонном. Он будет в СИЗО до 19 мая.

Преступление произошло в ночь на 20 марта на улице Александра Товпеко. По версии правоохранителей, Царенко повздорил с подростком 2004 года рождения и напал на него с ножом. Потерпевший погиб на месте от двух ножевых ранений в область ног и одного ранения в грудь, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Царенков признал вину частично. В суде он пояснил, что 19 марта после тренировки пошел отдохнуть с друзьями. Изрядно подвыпив, парни встретились с компанией знакомых и незнакомых молодых людей.

По словам арестованного, потерпевший начал проявлять негатив из-за конфликта с его другом, после чего Царенков отошел с ним «поговорить». Обвиняемый отметил, что ему были не понятны претензии насчет уже разрешенного конфликта. Тогда подросток разозлился и предложил выяснить отношения путем драки.

Царенков утверждает, что подросток первым начал его бить и душить, после чего обвиняемый достал нож, который носил для хозяйственных нужд, и ударил его в правую ногу и в тело. Затем Царенков сбежал, опасаясь расправы друзей убитого.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодому петербуржцу предъявили обвинение в убийстве подростка в Колпино.