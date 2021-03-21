Суд отказался отпустил задержанного в Пулково гендиректора «Петростроя»

Московский районный суд отказал следствию в запрете определенных действий гендиректору строительной компании «Петрострой» Дмитрию Ипатову, обвиняемому в хищении средств дольщиков.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, следствие полагает, что Ипатов присвоил более 5 млн рублей дольщиков, которые вложились в строительство квартир в ЖК «Северный вальс», «Чистый ручей» и «Материк». Признать потерпевшими по делу могут 6272 человек. За совершение данного преступления ему грозит свыше трех лет.

Правоохранители считают, что Ипатов хотел скрыться от следствия и улететь в Занзибар, но был задержан в Пулково в порядке статьи 91 УПК РФ. Свою вину задержанный отказался признавать.

По мнению адвокатов «Петростроя», следствие задержало Ипатова безосновательно, поскольку на тот момент у него не было меры пресечения.

Суд установил, что из представленных материалов не удалось установить нарушения законов в сфере долевого строительства. Также суду не предоставили данные о том, что Ипатов хотел скрыться от следствия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гендиректора «Петростроя» задержали в Пулково, откуда он хотел улететь в Занзибар.