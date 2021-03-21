Собака погибла от удара током рядом со светофором в Красном Селе

В Красносельском районе собака погибла от удара током на глазах у юного хозяина. Это произошло рядом со светофором и щитком.

Как сообщается в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» в социальной сети «ВКонтакте», все случилось рядом с пешеходным переходом на Гатчинском шоссе у дома №9. В группе пишут, что причиной стал удар током, когда поводок пса докоснулся до опоры светофора. Питомец бился в конвульсиях несколько минут, после чего скончался. Предварительно, в светофоре была нарушена изоляция.

«Весело и вприпрыжку собачку вёл ребенок, который теперь получил моральную травму на всю жизнь», — говорится в сообщении.

Сам мальчик не пострадал. На месте работала полиция, спустя несколько часов погибшую собаку унесли.

Пользователи в группе предполагают, что причиной жуткого инцидента стал не светофор, а распределительный шкаф, находящийся поблизости. Также сообщается, что это был не первый удар током — несколько человек заявили, что их собак тоже «прищипывало», но они никуда об этом не сообщали, поскольку думали, что собака просто накололась на что-то.

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