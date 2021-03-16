В Ленобласти мужчина открыл стрельбу из окна — жертвой выстрелов стала собака

В понедельник, 15 марта, около четырех часов дня в полицию обратился 45-летний житель деревни Красный Бор Ломоносовского района Ленинградской области.

Мужчина рассказал, что 48-летний местный житель открыл стрельбу из окна своей квартиры в доме по Советской улице. По словам заявителя, стрелок убил собаку. В тот же день к правонарушителю наведался участковый и задержал его. Тело якобы застреленного животного правоохранители, однако, не нашли. Тем не менее, по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Отметим, что в квартире подозреваемого при обыске изъяли несколько охотничьих ружей и карабинов, патроны, банку с порохом и стреляную гильзу. Кроме того, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

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