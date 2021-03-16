В Кингисеппе мужчина с шизофренией до смерти избил мать

Убийство произошло в одном из домов по Восточной улице. Скриншот: Google View

Убийство произошло в одном из домов по Восточной улице. Скриншот: Google View

3 февраля 2021 года в квартире одного из домов по Восточной улице в городе Кингисепп обнаружили труп 73-летней пенсионерки, находившийся там, судя по всему, довольно давно.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что у женщины были сломаны кости свода и основания черепа, лицевого скелета, ребер и грудного позвонка. По факту смерти пенсионерки 8 февраля возбудили уголовное дело. Спустя чуть более месяца, 15 марта правоохранители установили причастность к случившемуся 46-летнего мужчины, сына погибшей.

По версии полиции, подозреваемый напал на мать в ходе конфликта и избил её, что стало причиной смерти пенсионерки. Кроме того, установлено, что с 3 февраля задержанный находился на лечении в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения». Сейчас мужчину поместили в изолятор временного содержания.

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