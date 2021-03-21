Манукян случайно показал свою новую девушку

В кровати у рэпера заметили темноволосую женщину, но он никак не комментирует догадки подписчиков.

Рэпер Давид Манукян мог найти себе новую девушку. Об этом догадываются его подписчики после того, как он выложил сториз в своем Instagram-аккаунте.

Блогер отвечал на вопросы поклонников и снимал видео. На одном из них на заднем плане виднеется шевелюра темноволосой девушки. Она, судя по всему, лежит в постели Манукяна.

Подписчики решили, что артист нашел себе новую девушку, с которой пытается забыть певицу Ольгу Бузову. Сам рэпер никак не комментирует слухи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Манукян намекнул на скорое воссоединение с Бузовой. Рэпер встречался с телеведущей полтора года, роман даже закончился свадьбой на Мальдивах, после которой пара внезапно объявила о расставании.