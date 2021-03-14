Манукян намекнул на скорое воссоединение с Бузовой

Манукян намекнул на скорое воссоединение с Бузовой
Ольга Бузова с экс-возлюбленным, блогером Давидом Манукяном. Фото: instagram.com/buzova86

Блогер Давид Манукян дал повод поклонникам думать, что скоро вновь сойдется с телеведущей Ольгой Бузовой.

Рэпер встречался с телеведущей полтора года, роман даже закончился свадьбой на Мальдивах, после которой пара внезапно объявила о расставании. Затем певица даже обвинила Даву в изменах и рукприкладстве.

Манукян рассказал в интервью Teleprogramma.pro, комментируя разрыв, что что «все может произойти». И добавил, что чувства так быстро не проходят

«Я к человеку хорошо относился, хорошо отношусь по сей день», — заявил блогер.

Напоминаем, что о расставании Бузовой и Манукяна стало известно в конце января. О разрыве сообщили певица на своей странице в Instagram. Она посвятила этому событию пост и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Манукян отказался от съемок с бывшим мужем Бузовой.

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