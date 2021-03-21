Житель Волхова при задержании оскорбил сотрудников ДПС

Мужчину подозревают в угоне автомобиля.

В Ленинградской области сегодня, 21 марта, задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Мужчина сопротивлялся и вел себя довольно агрессивно, о чем сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Об угоне автомобиля автоинспекторы узнали поздно вечером. Спустя некоторое время они увидели похожий автомобиль. Когда сотрудники ДПС подошли к подозреваемому в угоне, он начал оскорблять полицейских. Во время задержания мужчина сопротивлялся. Чтобы усмирить буйного водителя, полицейским пришлось надеть на него наручники.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело. Также в СК РФ обдумывают, каково будет процессуальное решение в связи с оскорблением представителя власти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд отказался отпустить задержанного в Пулково гендиректора «Петростроя».