Квартиры в Петербурге и Ленобласти назвали самыми маленькими в России

Средняя площадь квартиры в области составляет чуть меньше 39 «квадратов».

Эксперты рассказали, в каких регионах России самые маленькие квартиры. Выяснилось, что чаще всего они встречаются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – средняя площадь жилья оказалась самой низкой, если сравнивать с показателями в других населенных пунктах. Об этом сообщили в Минстрое.

Оказывается, что средняя площадь квартиры в Ленобласти равна почти 39 квадратным метрам, а в Северной столице – 44,6 «квадратам». Чаще всего в регионах встречаются однокомнатные квартиры.

Что касается Москвы и Московской области, то там средняя площадь жилья составляет 56,2 и 47,8 «квадратов» соответственно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что восемь «резиновых» квартир с мигрантами нашли на севере Петербурга.