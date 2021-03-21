Восемь «резиновых» квартир с мигрантами нашли на севере Петербурга

Восемь &#171;резиновых&#187; квартир с мигрантами нашли на севере Петербурга
Участковые нашли "резиновые" квартиры с мигрантами. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Участковые провели профилактический рейд в Выборгском районе Петербурга, в рамках которого было проверено почти две тысячи квартир.

По информации городского управления МВД, массовые проверки квартир на севере города прошли 18 марта. Участковые успели обойти 43 многоквартирных дома и зашли в 1,7 тыс. квартир. Полицейские искали нарушения миграционного законодательства и «резиновые» квартиры

Рейд прошел успешно. Массовое проживание мигрантов было зафиксировано в восьми квартирах — в домах на Лесном проспекте, Большом Сампсониевском проспекте и Новолитовской улице. Четыре десятка мигрантов доставлены в отделы. Правоохранители составили 25 протоколов.

Участковые нашли «резиновые» квартиры с мигрантами. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Также участковые раздали жильцам домов памятки с кратким описанием популярных мошеннических схем и номерами телефонов для связи с правоохранительными органами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерка из Тосно доверилась лжепрокурору и перевела ему почти 300 тысяч рублей.

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