Восемь «резиновых» квартир с мигрантами нашли на севере Петербурга

Участковые нашли "резиновые" квартиры с мигрантами. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Участковые нашли "резиновые" квартиры с мигрантами. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Участковые провели профилактический рейд в Выборгском районе Петербурга, в рамках которого было проверено почти две тысячи квартир.

По информации городского управления МВД, массовые проверки квартир на севере города прошли 18 марта. Участковые успели обойти 43 многоквартирных дома и зашли в 1,7 тыс. квартир. Полицейские искали нарушения миграционного законодательства и «резиновые» квартиры

Рейд прошел успешно. Массовое проживание мигрантов было зафиксировано в восьми квартирах — в домах на Лесном проспекте, Большом Сампсониевском проспекте и Новолитовской улице. Четыре десятка мигрантов доставлены в отделы. Правоохранители составили 25 протоколов.

Также участковые раздали жильцам домов памятки с кратким описанием популярных мошеннических схем и номерами телефонов для связи с правоохранительными органами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерка из Тосно доверилась лжепрокурору и перевела ему почти 300 тысяч рублей.