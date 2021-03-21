У задержанного губернатора Пензенской области нашли 500 млн рублей

У задержанного губернатора Пензенской области нашли 500 млн рублей
Крупная сумма денег нашлась у губернатора дома. Фото: pixabay.com

Политика подозревают в получении взятки.

Следователи провели обыски в доме задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и нашли там около 500 миллионов рублей наличными. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Известно, что силовики наведались к Белозерцеву домой. Там они нашли крупную сумму денег, появление которой только предстоит объяснить. Напоминаем, что губернатора задержали из-за подозрений в получении взятки в размере 31 миллиона рублей.

По предварительным данным, Белозерцев получил взятки от председателя совета директоров группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, а также от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывшего инспектора ДПС в Петербурге отправили в колонию на 5 лет за взятки.

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