Памятники Маяковскому и Джалилю подсветили в честь Всемирного дня поэзии

Памятники Маяковскому и Джалилю подсветили в честь Всемирного дня поэзии
Памятник Маяковскому подсветили. Фото: Ленсвет

Объекты получили новую подсветку.

В Санкт-Петербурге сразу два памятника поэтам стали ярче. Об этом сегодня, 21 марта, сообщили в пресс-службе СПБ ГБУ «Ленсвет».

Сегодня празднуется Всемирный день поэзии. В связи с этим в городе решили побаловать памятники Владимиру Маяковского, который установлен в Центральном районе, и Мусе Джалилю, который можно увидеть в Василеостровском районе.

Памятник Джалилю стал ярче. Фото: Ленсвет

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Нобелевскую премию по литературе присудили поэтессе Луизе Глюк. Американка была награждена за «ее точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее».

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