Ивлев рассказал о решении встречаться с молодой журналисткой

Ивлев рассказал о решении встречаться с молодой журналисткой
Константин Ивлев вместе со своей возлюбленной. Фото: instagram.com/ivlevchef

Шеф-повар понял, чего хочет от жизни буквально одним утром.

Телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев рассказал, как принял решение уйти от жены и начать встречаться с молодой журналисткой. Об этом пишет «СтарХит».

Он отметил, что однажды проснулся и понял, что встретил женщину своей мечты. Ивлев осознавал, что не может просто дружить с ней или быть с ней любовниками. В связи с этим он захотел развестись и начать новые отношения. Он также добавил, что является любвеобильным человеком, но свой выбор он сделал.

Напоминаем, что шеф-повар неоднократно уверял, что его никто не уводил из семьи и что это – его ответственность. Со своей предыдущей супругой Ивлев жил почти 20 лет, их расставание стало причиной множества слухов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ивлев объяснил, почему закрылись рестораны Бузовой. Шеф-повар не считает, что в этом есть что-то удивительное.

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