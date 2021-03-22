COVID-19 подтвердили еще у 865 жителей Петербурга

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 865 горожан сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Таким образом, с начала пандемии в Петербурге выявлено 387 тыс. 845 заболевших. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает оперативный штаб.

Еще 245 пациентов были выписаны из стационаров города по выздоровлению и после получения двух отрицательных тестов на коронавирус. Общее количество выздоровевших в городе на Неве приближается к 338 тысячам. Летальная статистика пополнилась 35 случаями.

Лидером по суточной заболеваемости сегодня стала Москва. Следом идет Северная столица, а на третьем месте оказалась Московская область. В Ленинградской области за сутки обнаружили 125 новых инфицированных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач оценил масштабы постковидного синдрома в России.