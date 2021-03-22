В квартире во Фрунзенском районе обнаружили два трупа

Во Фрунзенском районе Петербурга полицейские разбираются в обстоятельствах гибели двух мужчин.

В квартире на улице Турку нашли тела 58-летнего мужчины и его 33-летнего зятя. Известно, что погибшие злоупотребляли спиртными напитками.

По предварительным данным, они отравились суррогатным алкоголем. Кустарное производство располагалось в гаражно-строительном кооперативе на Софийской улице и специализировалось в основном на производстве водки. В ходе обыска было обнаружено и изъято свыше 3.5 тысяч бутылок водки различных торговых наименований, общим объемом свыше тысячи литров. Кроме того, обнаружили бочку, объемом 1000 литров, и множество единиц тары, подготовленный под розлив продукции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тело несовершеннолетнего обнаружили 3 марта. Рядом с телом следователи увидели некую таблетку, курительную трубку, ракушку со следами подозрительного вещества и пакет со следами уже другого вещества, а также три сотовых телефона.