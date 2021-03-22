Мясников дал заболевшим россиянам три простых совета

Мясников дал заболевшим россиянам три простых совета
Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников дал заболевшим россиянам три простых совета. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

В первую очередь медик при болезни посоветовал изменить свой рацион. Он отметил, что следует исключить из него мучное и сладкое. Мясников посоветовал добавить как минимум полкило овощей и фруктов. По его словам, когда человек заражен инфекционной болезнью, то сам невольно начинает питаться по-другому.

Также врач призвал больше двигаться и заниматься физическими упражнениями.

Мясников отметил, что обращаться к врачу стоит, если предыдущие советы не помогли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам известного российского телеведущего и врача Александра Мясникова, для поддержания здоровья женщинам необходимо следить за уровнем витамина D и кальция в организме. Этому способствуют сыр тофу, соевые бобы, льняное масло и куркума.

Александр Мясников болезни советы


 

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