Подростки снегом потушили Вечный огонь в Красном селе

Подростки снегом потушили Вечный огонь в Красном селе
Сейчас Вечный огонь вновь продолжает свою работу. Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, потушивших пламя Вечного огня в Красном селе.

В 16:39 в полицию поступило сообщение о том, что в Верхнем парке в Красном Селе неизвестные затушили пламя Вечного огня, после чего скрылись в неизвестном направлении, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В короткие сроки горение огня было восстановлено. С камер видеонаблюдения видно, что двое неизвестных подростков снегом затушили пламя и убежали в сторону улицы Равенства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что среди ночи на Марсовом поле потух вечный огонь. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сигнал о случившемся поступил в отдел полиции около часа ночи в пятницу, 26 февраля. Огонь потух, также ощущался сильный запах гари.

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