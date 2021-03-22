Петербуржцев предупредили о нашествии комаров

Ученые открыли "суперкомаров". Фото: Рixabay
Академик РАН предупредил петербуржцев о нашествии комаров. Фото: Рixabay

Академик РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал, стоит ли в Петербурге нашествие комаров.

Прошлым летом в городе было много комаров. Это произошло из-за дождей, которые шли в Петербурге несколько дней подряд.

«Если весна будет поздней и медленной, то ни к каким последствиям это не приведет. Если резко наступит потепление, да еще и с теплым дождем, что-то может появиться», — цитируют эксперта «Невские Новости».

Вероятно, комары появятся в июне, в начале мая можно встретить отдельные экземпляры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что комары могут проснуться из-за наступления потепления, однако практически сразу погибают из-за отсутствия возможности прокормиться. Научный сотрудник подчеркнул, что исчезновение комаров может привести к нарушениям в пищевой цепочке.

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