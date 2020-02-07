В России могут исчезнуть комары из-за аномально теплой зимы

Глава института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил, что комары находятся под угрозой исчезновения из-за аномально теплой погоды зимой.

Как рассказал ученый «Известиям», комары могут проснуться из-за наступления потепления, однако практически сразу погибают из-за отсутствия возможности прокормиться.

Научный сотрудник подчеркнул, что исчезновение комаров может привести к нарушениям в пищевой цепочке, поскольку рыбы, в частности, питаются их личинками.

По словам ученого, комары являются основной частью рациона для мальков и головастиков. Отсутствие корма сократит приплод, а примерно через год сократится и число взрослых рыб.

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