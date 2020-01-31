Аномально теплая зима в Петербурге стала поводом усиления защиты краснокнижных грибов

Аномально теплая зима в Петербурге стала поводом усиления защиты краснокнижных грибов
В Петербурге и Ленобласти начали расти грибы зимой. Фото: pixabay

Защита краснокнижных видов грибов, растущих в Петербурге и Ленобласти, будет усилена. Причиной этому стало появление грибов из-за аномально теплой погоды.

Как сообщили в комитете по природопользованию Петербурга, инспекторы в области охраны окружающей среды займутся усилением защиты краснокнижных грибов от браконьеров. Сотрудники комитета побывали в заповедных местах и прошли инструктаж с микологом.

Инструктаж был проведен по ареалу обитания редких грибов, которые начали активно расти в лесах региона из-за теплой погоды. Местные жители начали их собирать, при этом не имея потребности в их употреблении.

В комитете отметили, что каждый собранный краснокнижный гриб может стать последним.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти выросли редчайшие грибы Sarcosoma globosum.

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