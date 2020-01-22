В Ленобласти выросли редчайшие грибы Sarcosoma globosum

В Ленобласти выросли редчайшие грибы Sarcosoma globosum
Устрашающий вид заставляет пользователей Сети сомневаться в их съедобности. Фото: vk.com/grib_spb

Январская оттепель хоть и грозит опасностью для растений, пока благотворно сказывается на почве. Помимо распустившихся цветов, в Ленобласти выросли краснокнижные грибы.

Sarcosoma globosum или саркосома шаровидная почти не произрастают на территории Петербурга и Ленинградской области, поскольку, как правило, обитают в южных краях. Кроме того, гриб внесен в Красную книгу как исчезающий вид. Однако в Приморском районе Ленобласти грибники заметили саркосому, выросшую до максимальных размеров.

О находке любители собирать грибы рассказали в сообществе «Грибы и грибники СПб», в среду, 22 января. По их словам, редкая саркосома увеличилась до максимальных размеров в течение двух недели. Участники группы с сожалением отметили, что кто-то собирает этот гриб, уточнив, что «они настолько редки, что проку от них никакого, а исчезнуть могут насовсем».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что помимо редких экземпляров, грибники сейчас часто находят и обыкновенные съедобные грибы.

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В Ленобласти выросли редчайшие грибы Sarcosoma globosum
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