Жители Петербурга начали ходить в лес за грибами в январе

Жители Петербурга начали ходить в лес за грибами в январе
Фото: vk.com/grib_spb

В лесах под Петербургом начали расти съедобные грибы. Причиной этому стала аномально теплая для января погода.

Как сообщается в группе «Грибы и грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте», член Петербургского микологического общества Станислав Кривошеев в минувшие выходные собрал во Всеволожском районе почти десять съедобных грибов.

Кривошеев отметил, что судя по растущим грибам, в лесу почти апрель наступил.

По словам грибника, сейчас в лесу можно встретить как съедобные грибы в сыром виде, так и грибы, которые надо подвергнуть тепловой обработке. Большая часть собранных грибов, к сожалению, несъедобная.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Луге неожиданно начался грибной сезон.

грибы новости спб январь
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Школьница из Петербурга призналась маме, что уже полгода занимается ...
При прорыве трубы в пермском отеле погибли пять человек
Жителей Петербурга и Ленобласти предупреждают о гололеде и сильном ветре
Жители Петербурга начали ходить в лес за грибами в январе
Nissan остался без бампера после ДТП с маршруткой на перекрестке ...
Александр Овечкин догнал Мориса Ришара по числу хет-триков в НХЛ
Премьер Украины рассказал о «негодяях и подонках» среди чиновников
Спасатели потушили 14 горящих строительных вагончиков в Петергофе