Жители Петербурга начали ходить в лес за грибами в январе

В лесах под Петербургом начали расти съедобные грибы. Причиной этому стала аномально теплая для января погода.

Как сообщается в группе «Грибы и грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте», член Петербургского микологического общества Станислав Кривошеев в минувшие выходные собрал во Всеволожском районе почти десять съедобных грибов.

Кривошеев отметил, что судя по растущим грибам, в лесу почти апрель наступил.

По словам грибника, сейчас в лесу можно встретить как съедобные грибы в сыром виде, так и грибы, которые надо подвергнуть тепловой обработке. Большая часть собранных грибов, к сожалению, несъедобная.

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