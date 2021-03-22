Хозяйка погибшего кота проиграла суд с ветеринарной клиникой и заплатила 30 тысяч рублей

Калининский районный суд Петербурга отказал петербурженке, которая пыталась взыскать с ветеринарной клиники моральную компенсацию за смерть кота.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, летом 2019 года петербурженка привела своего 12-летнего кота Василия на прием в клинику «Доктор Неболит». Ветеринар почистил питомцу ухо, закапал лекарство и назначил лечение. Тем же вечером состояние кота ухудшилось и через неделю у него начались судороги. Женщина не смогла дозвониться до клиники и вызвала другого ветеринара на дом. Спустя несколько часов кот умер.

Спустя месяц хозяйка кота обратилась с претензией в клинику с требованием возместить расходы на лечение кота и получила свои деньги. Лечивший кота доктор письменно принес извинения и соболезнования, но этого оказалось мало. Петербурженка обратилась в суд с просьбой взыскать с клиники 20 тысяч рублей за моральный вред, поскольку после смерти питомца она впала в депрессию.

Назначенная судом экспертиза показала, что оказанная коту помощь была эффективной и качественной, а связи между смертью кота и дефектами не было.

В итоге суд взыскал с Прокофьевой 30 тысяч рублей за расходы на экспертизу. В остальном было отказано.

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