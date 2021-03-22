Экс-супруга солиста Little Big Ира Смелая выпустила новый клип

Бывшая супруга солиста группы Little Big Ира Смелая, известная под псевдонимом Tatarka, выпустила клип на новую песню Boys & Girls.

Смелая рассказала в своем Instagram-аккаунте, что клип снят на финальную песню с дебютного альбома Golden Flower. Певица занималась съемками самостоятельно в парке с режиссером Анастасией Каторгиной. В клипе она снимается не одна — вместе с ней играет экспрессивный участник шоу «Танцы» на ТНТ Даниил Патлаха.

Клип снят в ретро-стиле с эффектом записи на видеокамеру прямиком из 1990-х. В ролике Смелая целуется и плавает в бассейне вместе с актером. Все это сопровождается вставками танцев Патлаха.

Ира Смелая начала свою музыкальную карьеру в конце 2016 года, когда выпустила дебютный клип на песню Altyn. Всего за неделю ролик собрал более трех миллионов просмотров на YouTube. После Tatarka выпустила еще несколько клипов на песни «U Can Take» (в дуэте с Ильей Прусикиным), «Pussy Power» и «AU».

С 2016 по 2020 год она была замужем за фронтменом группы популярной группы Little Big Ильей Прусикиным. У них есть общий сын Добрыня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-супруга Прусикина рассказала о причинах развода.