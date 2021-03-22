В Петербург не пустили 24,5 тонны швейцарского сыра

Балтийские таможенники совместно с сотрудниками Россельхознадзора не пустили в Россию 24521,3 кг запрещенного сыра европейского производства.

На таможенный пост Бронка Балтийской таможни поступило три партии сыра из Швейцарии.

В ходе проведения досмотра на сыре были обнаружены клейма, отличающиеся от указанных на этикетках к сыру. Продукцию решили вернуть в Швейцарию. Об этом сообщили в пресс-службе Балтийской таможни.

Возбуждено административное дело по статье 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС и РФ).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники Россельхознадзора нагрянули с проверкой на рынок в Приморском районе, где обнаружили огромное количество санкционным продуктов. Им пришлось конфисковать более двух центнеров молочной продукции.