В Петербурге вынесли приговор мужчине, жестоко убившему свою мать

Красносельский районный суд определил наказание для петербуржца, который избил свою мать, ударил её ножом, задушил, а после утопил труп в реке Ижора.

Трагический инцидент произошел в феврале 2019 года, в одном из домов на Мраморной улице дачного поселка Константиновка. Мужчина повздорил со своей матерью, после чего решил избавиться от нее. Сначала преступник набросился на женщину и начал избивать её, затем нанес удар ножом в живот, а после схватил руками за шею и задушил.

Чтобы избавиться от тела, злоумышленник поместил его в садовую бочку, которую спрятал на своем участке. Через несколько дней он погрузил труп в свой «Додж Калибер», предварительно разрезав живот матери и положив туда пять пар строительных перчаток, и отвез к мосту через реку Ижора, куда и скинул погибшую. Решением суда убийца на 7 лет отправится в колонию строгого режима.

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