В Сестрорецке пьяный мужчина выпал из окна, пытаясь покормить голубей

Мужчина остался жив, сейчас он находится в больнице. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Мужчина остался жив, сейчас он находится в больнице. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Сестрорецке в одном из домов на улице Восков произошел несчастный случай. 39-летний петербуржец выпал из окна.

По информации правоохранителей, пострадавший пришел в гости к супругам, с которыми поддерживал дружеские отношения. Мужчины решили выпить, а спустя некоторое количество времени и спиртного, как рассказала участница посиделки, собрались проветрить кухню, для чего открыли окно.

Гость присел на подоконник, чтобы покормить птиц, но не удержал равновесия и выпал из окна. На каком этаже находилась квартира, не уточняется, однако пострадавший выжил — сейчас он находится в больнице. Хозяйка подчеркивает, что мужчина упал по причине собственной неосторожности. Доказательств, опровергающих её утверждение, пока нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге на 17-летнюю девушку с крыши упал пласт снега.