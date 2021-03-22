СК проводит проверку после падения снега с крыши на 17-летнюю в Выборге

Снег свалился с крыши на девушку-подростка. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Снег свалился с крыши на девушку-подростка. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В Выборгском районе Ленобласти следственный комитет организовал доследственную проверку после схода снега с крыши здания, из-за чего пострадала несовершеннолетняя.

Как сообщили в областном управлении СК России, следственный отдел по Выборгу проводит проверку по факту схода снега с крыши дома на Ленинградском шоссе. Куча снега свалилась на 17-летнюю девушку, которая в это время шла по тротуару.

Потерпевшая обратилась за медицинской помощью, ей диагностировали ушиб плеча. Сейчас подросток находится на амбулаторном лечении.

Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

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