Двухгодовалый ребенок упал с лестницы и проломил череп в Ленобласти

Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. Фото: pixabay

Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. Фото: pixabay

В Ленобласти полиция выясняет обстоятельства травмирования маленького мальчика, который упал с двухметровой высоты.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло вечером 20 марта в коттеджном поселке «Петровские сады» во Всеволожском районе. Двухгодовалый мальчик по недосмотру родителей упал с лестницы второго этажа, с высоты около двух метров.

В результате падения малыш получил перелом основания черепа. Прибывшие медики забрали его во всеволожскую межрайонную больницу. Врачи борются за его жизнь.

Отмечается, что семья полная, благополучная. Родители воспитывают четырех детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны подробности взрыва самогонного аппарата в Колпино с тремя пострадавшими. После инцидента в больницу увезли трех человек, в том числе ребенка.