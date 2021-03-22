Setl Group построит в Стрельне 270 тысяч «квадратов» жилья

Setl Group приобрела участок площадью 59 гектаров в Стрельне в Петродворцовом районе Петербурга. Там планируется построить 270 тыс. квадратных метров жилья комфорт-класса. Инвестиции в проект составят более 28 миллиардов рублей.

«Территория ограничена проспектом Буденного, Красносельским шоссе, перспективным продолжением проспекта Ветеранов и проспекта Народного Ополчения», — говорится в сообщении девелопера.

Застройщик планирует возвести здесь около 270 тысяч «квадратов» жилья комфорт-класса с коммерческими помещениями. Кроме того, планируется построить школу и детские сады. Застройка будет малоэтажной, высотой всего 4 этажа. Сейчас ведется подготовка проекта строительства.

Новый участок Setl находится недалеко от Финского залива и Константиновского дворца. В 15 минутах езды находится уникальный парковый ансамбль Петергофа. В 2020 году в локации была открыта современная магистраль – новый участок проспекта Ветеранов от улицы Пионерстроя до пересечения с проспектом Буденного. Добраться как до центра Петербурга, так и до живописных пригородов можно на электричке. Железнодорожная станция «Сергиево» расположена всего в 10 минутах ходьбы от нового проекта.

Неподалеку от будущего проекта реализуются еще два других жилых комплекса застройщика: среднеэтажный «Солнечный город» и малоэтажный «Солнечный город. Резиденции».

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», локация Ново-Сергиево и соседняя с ней Стрельна входят в ТОП-3 наиболее популярных территорий на рынке Северной столицы и пригородов. В прошлом году средний бюджет покупки квартиры в Ново-Сергиево составил 3,9 млн руб., в то время как в целом по городу – 5,43 млн руб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в четверг, 11 марта, открылся новый детский сад в жилом комплексе «Философия», который Setl Group построил в Московском районе. Встроенный детский сад появился по адресу 1-й Предпортовый проезд, 13. Дошкольное учреждение стало филиалом школы №544 с углубленным изучением английского языка.