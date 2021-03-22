Самой дешевой квартирой на вторичном рынке жилья в Петербурге стала 11-метровая студия на Ваське

Самой дешевой квартирой на вторичном рынке жилья в Петербурге стала 11-метровая студия на Ваське
Фото: pixabay

На вторичном рынке недвижимости Северной столицы на данный момент размещено примерно 200 вариантов жилья стоимостью до 3 млн рублей, самая бюджетная жилплощадь обойдется в 1,5 млн рублей.

По результатам исследований компании «Только Лучшая Недвижимость», самый дешевый вариант вторичной недвижимости располагается на Васильевском острове, всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Василеостровская». Скромная у квартиры не только цена, но и площадь — владельцы превратили комнату в коммуналке в студию, но площадь её осталась прежней, 11 квадратных метров.

В целом среди бюджетного жилья чаще всего предлагаются к покупке именно студии, переделанные из комнат коммунальных квартир. При этом глава компании Алексей Лякин предостерегает потенциальных покупателей, что такие квартиры-студии в 95% случаев находятся в долевой собственности, поэтому необходимо внимательно изучать условия договора купли-продажи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 17% арендодателей в Петербурге оказались ксенофобами.

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