В Петербурге примерно 17% арендодателей оказались ксенофобами

Иностранцам проще найти квартиру, только если бюджет на её аренду превышает 50 тысяч рублей. Фото: pixabay

Иностранцам проще найти квартиру, только если бюджет на её аренду превышает 50 тысяч рублей. Фото: pixabay

Почти каждый пятый домовладелец в Санкт-Петербурге оказался нетолерантным. Такие арендодатели готовы предоставлять жилье лишь людям славянской внешности.

Исследователи сервиса по поиску недвижимости для аренды The Meters изучили 18 133 объявления о сдаче квартир на территории Северной столицы, опубликованных на самых крупных профильных площадках страны: Яндекс, Циан, Домклик и Домофонд.

Чаще всего эксперты сталкивались с ксенофобными объявлениями на Домофонде — 20% от всех, размещенных петербуржцами. Наиболее толерантными оказались пользователи сайта Домклик, где «только славянам» предпочитали сдавать жилье лишь 13% жителей город на Неве. При этом специалисты отмечают, что иностранцам труднее снять бюджетные апартаменты — шансы заметно возрастают, когда ценник превышает 50 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у россиян снизился интерес к недвижимости в Испании на фоне пандемии COVID-19.