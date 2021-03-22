Ушел из жизни старейший музыкант БДТ Юрий Смирнов

Юрий Смирнов скончался 21 марта в возрасте 85 лет. Фото: БДТ "ВКонтакте"

Юрий Смирнов скончался 21 марта в возрасте 85 лет. Фото: БДТ "ВКонтакте"

Умер старейший музыкант оркестра Большого драматического театра имени Товстоногова, композитор и педагог Юрий Смирнов.

Об этом стало известно сегодня. Трагическая новость появилась на странице БДТ «ВКонтакте». Деятеля искусства не стало накануне на 86-м году жизни.

Юрий Алексеевич служил в БДТ почти 60 лет. Коллеги отмечают его бесконечную преданность театру и выдающееся мастерство, которое было известно далеко за пределами БДТ.

Коллеги Юрия Смирнова выразили глубокие соболезнования родным и близким композитора.

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