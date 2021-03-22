Ушел из жизни старейший музыкант БДТ Юрий Смирнов

Умер старейший музыкант оркестра Большого драматического театра имени Товстоногова, композитор и педагог Юрий Смирнов.
Об этом стало известно сегодня. Трагическая новость появилась на странице БДТ «ВКонтакте». Деятеля искусства не стало накануне на 86-м году жизни.
Юрий Алексеевич служил в БДТ почти 60 лет. Коллеги отмечают его бесконечную преданность театру и выдающееся мастерство, которое было известно далеко за пределами БДТ.
Коллеги Юрия Смирнова выразили глубокие соболезнования родным и близким композитора.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о смерти народного артиста России Владимира Кирсанова. Причиной смерти был COVID-19.