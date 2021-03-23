Манукян поделился с поклонниками своими переживаниями из-за «отцовства»

Певец Давид Манукян сделал неожиданное заявление на фоне слухов о беременности его бывшей девушки Ольги Бузовой.

Телеведущая недавно шокировала свою аудиторию походом к гинекологу. Ее снимки у врача спровоцировали слухи о ее беременности. Теперь Дава провел серьезную беседу об отцовстве со своими подписчиками в Stories Instagram.

По словам блогера, он смоделировал в голове ситуацию, когда его возлюбленная ждет ребенка.

«Мне кажется, я бы так нервничал. Я бы переживал очень сильно», — признался певец.

Манукян призвал подписчиков вести себя порядочно в подобных ситуациях. Ребенок должен видеть счастливых родителей, а не расти в напряженной обстановке.

Напомним, Ольга Бузова полтора года состояла в отношениях с видеоблогером Давидом Манукяном. Об их расставании стало известно в конце января. О разрыве сообщили певица на своей странице в Instagram. Она посвятила этому событию пост и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой. Также Бузова заинтриговала поклонников обвинениями в сторону блогера – она заявила, что Манукян унижал и бил ее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что на данный момент Бузова состоит в отношениях.