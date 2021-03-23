Пушков объяснил панику Запада по поводу наращивания военной мощи Калининграда 

Пушков объяснил панику Запада по поводу наращивания военной мощи Калининграда 
Сенатор Пушков объяснил истерию Запада. Фото: twitter

Сенатор Алексей Пушков объяснил, что западные СМИ все чаще публикуют материалы о милитаризации — наращивании военной мощи, как главного инструмент внешней политики Калининграда, потому что им необходимо расширение присутствия НАТО в Восточной Европе. Об этом он сообщает в своих социальных сетях.

Пушков заявил, что в западных средствах массовой информации часто публикуют материалы о чрезмерной милитаризации Калининградской области и ее опасности для «цивилизованного» мира, так как там необходимо расширение присутствия НАТО в Восточной Европе.

«США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами», — сообщает сенатор.

Если подобной «аналитической истерии» не будет — встанет вопрос о целесообразности существования Североатлантического альянса.

По мнению Пушкова, НАТО сегодня не отвечает ни на один из реальных вызовов, таких как терроризм или пандемия коронавируса.

При этом, по словам сенатора, героически борется с придуманными и чисто гипотетическими угрозами.

Пушков подытожил, что альянс начнет разваливаться, если откажется от концепции «российской угрозы».

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что сенатор Алексей Пушков прокомментировал скандал с «расисткой» математикой в США.

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