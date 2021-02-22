Пушков прокомментировал скандал с «расисткой» математикой в США

Пушков прокомментировал скандал с &#171;расисткой&#187; математикой в США
Сенатор Алексей Пушков. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Член Совета Федерации назвал происходящее в штатах помешательством.

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал скандал с «расисткой» математикой в США. Он считает, что происходящее в стране похоже на помешательство. Своими мыслями политик поделился в Telegram-канале.

В Америки считают, что в традиционном курсе математике есть «идея превосходства белой расы». В департаменте образования уже задумались о вводе «этноматематики» вместо алгебры.

Пушков думает, что в рамках нового предмета ученикам предложат выучить таблицу умножения и на этом закончить.

«Но если и она будет сочтена слишком расистской из-за повышенной сложности, то ответ 7×7=47 будет объявлен верным и после него будут сразу зачислять в местный университет»,

— написал он.

Член Совета Федерации не исключает, что такие действия властей приведут к ликвидации математики как предмета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США нашли расизм в классическом курсе математики.

алексей пушков математика США


 

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