Пушков прокомментировал скандал с «расисткой» математикой в США

Член Совета Федерации назвал происходящее в штатах помешательством.

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал скандал с «расисткой» математикой в США. Он считает, что происходящее в стране похоже на помешательство. Своими мыслями политик поделился в Telegram-канале.

В Америки считают, что в традиционном курсе математике есть «идея превосходства белой расы». В департаменте образования уже задумались о вводе «этноматематики» вместо алгебры.

Пушков думает, что в рамках нового предмета ученикам предложат выучить таблицу умножения и на этом закончить.

«Но если и она будет сочтена слишком расистской из-за повышенной сложности, то ответ 7×7=47 будет объявлен верным и после него будут сразу зачислять в местный университет»,

— написал он.

Член Совета Федерации не исключает, что такие действия властей приведут к ликвидации математики как предмета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США нашли расизм в классическом курсе математики.