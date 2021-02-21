В США нашли расизм в классическом курсе математики

В Американском штате Орегон власти заинтересовались традиционной программой по математике. Представители закона нашли в науке идею превосходства белой расы.
Как сообщает Fox News со ссылкой на департамент образования штата, такой вывод был сделан после изучения курса. Политики установили, что доминанта белой расы проявляется в заданиях с поиском правильного ответа.
В итоге, было принято решение разослать учителям приглашения на микро-курс «Путь к математической справедливости» для того, чтобы убедить педагогов в необъективности изучения науки.
«Представление о том, что математика является чисто объективной, однозначно ложно, а преподавание ее еще в меньшей степени», – говорится в описании курса.
Авторы проекта хотят донести до масс, что понятия объективность и нейтральность в математике существуют для превосходства белых.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что Disney заблокировал культовые мультфильмы из-за расизма.