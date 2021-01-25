Disney заблокировал культовые мультфильмы из-за расизма

Посмотреть их не смогут дети младше семи лет.

Американский стриминговый сервис Disney+ запретил просмотр нескольких мультфильмов из-за изображения в них расовых стереотипов. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Так, в «Питер Пэне» присутствуют индейцы, которых называют «краснокожими». В «Коты-аристократы» у одного из персонажей раскосые глаза и выступающие вперед зубы – образ назвали карикатурой на восточноазиатские народы. Раскритиковали также «Дамбо» за высмеивание афроамериканских рабочих.

Отмечается, что посмотреть мультфильмы не смогут пользователи младше семи лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Disney отложил выход третьего сезона «Мандалорца» на 2022 год. В Disney+ также добавили, что в декабре следующего года выпустят «Книгу Бобба Фетта» и мультсериал «Бракованная партия», созданные по франшизе «Звездных войн».