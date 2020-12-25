Disney отложил выход третьего сезона «Мандалорца» на 2022 год

Disney отложил выход третьего сезона &#171;Мандалорца&#187; на 2022 год
Малыш Йода завоевал невероятную популярность среди поклонников "Мандалорца". Фото: Кинопоиск

Стриминговый сервис Disney+ официально заявил, что поклонникам популярного сериала «Мандалорец» не стоит надеяться на выход третьего сезона в 2021 года.

Новые серии создатели проекта отложили до 2022 года. Напомним, что «Мандалорец» рассказывает о воине-наемнике, ведущим отшельнический образ жизни на отдаленной планете Галактики. Премьера сериала от создателей «Звездных войн» состоялась в 2019 году. Главные роли в «Мандалорце» исполняют Педро Паскаль, Джина Капано, Джанкарло Эспозито и другие.

В Disney+ также добавили, что в декабре следующего года выпустят «Книгу Бобба Фетта» и мультсериал «Бракованная партия», созданные по франшизе «Звездных войн».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на платформе «КиноПоиск HD» 2 января состоится премьера полнометражного фильма «Мажор» с Павлом Прилучным, продолжения одноименного детективного сериала.

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