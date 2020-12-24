Премьера полнометражного «Мажора» с Прилучным состоится 2 января

Полнометражное продолжение детективно-криминального сериала «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли выйдет на стриминговой платформе «Кинопоиск HD» 2 января.

История «Мажор. Фильм» рассказывает о побеге главного героя Игоря Соколовского из тюрьмы. Ему удается вести светскую жизнь, несмотря на то, что его разыскивают недоумевающие друзья, враги и сотрудники ФСБ. Картина, как утверждают создатели, станет одновременно и продолжением сериала, и самостоятельной историей. Вместе с тем сейчас ведется работа над сценарием для четвертого сезона «Мажора».

В полнометражном фильме, помимо Прилучного, также появятся на экране Игорь Жижикин, Дмитрий Шевченко, Александра Обласова, Павел Чинарев и другие. Напомним, что впервые детективный сериал «Мажор» вышел на экраны в 2014 году.

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