Утром вторника на дорогах Петербурга 5-балльные пробки

Во вторник, 23 марта, по состоянию на 8:20 утра загруженность дорог Северной столицы оценивается в 5 баллов. Примечательно, что пробок действительно очень мало, и большинство сложных участков сосредоточены в центре города.

Причиной заторов во многих случаях являются дорожные работы. В связи с ремонтом сложно проехать по набережной Кутузова и Литейному мосту, в районе площади Восстания и Садовой улицы, по проспекту Энергетиков в сторону Якорной улицы, а также по Якорной и проспекту Шаумяна.

Пробки наблюдаются в районе площади Мужества и Черной речки, возле Лесной и Финляндского вокзала. Затруднено движение по Большому проспекту на Петроградке, а также по Дворцовому мосту. Подробнее ознакомиться с ситуацией на дорогах можно с помощью сервиса «Яндекс.Пробки».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в минувшую субботу загруженность дорог составляла всего 1 балл.