Субботние пробки в Петербурге составили всего 1 балл

Утром субботы, 20 марта, петербургские автомобилисты отдыхают от пробок: сейчас городские улицы практически свободны от заторов.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8 утра, дорожная ситуация в Северной столице оценивается всего на один балл. Судя по карте, в утренние часы на городских магистралях произошло два ДТП: одно на внутреннем кольце КАД перед развязкой с проспектом Косыгина, второе — на Владимирской площади в центре.

В настоящий момент небольшие заторы наблюдаются на участке Московского шоссе перед Курьерским проездом и Ленсоветовской дороге, на площади Восстания, у метро «Петроградская» и «Адмиралтейская»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водителей предупредили о новых ограничениях на дорогах Петербурга.