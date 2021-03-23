Полицейские задержали подозреваемого в убийстве в коммуналке на Барочной улице

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве в коммуналке на Барочной улице
Инцидент произошел на Барочной улице в Петроградском районе Петербурга. Скриншот: Google Карты

В понедельник, 22 марта, в дежурную часть полиции Петроградского района Северной столицы поступило сообщение о трупе, обнаруженном в общем коридоре пятикомнатной коммунальной квартиры в одном из домов по Барочной улице.

Погибшим оказался 34-летней безработный мужчина, проживающий в одной из комнат, на его теле обнаружили множественные повреждения. Подозреваемого в совершении преступления удалось задержать по горячим следам. В тот же день правоохранители заинтересовались 57-летним неработающим гражданином, соседом умершего.

Оказалось, что он снимал у своей жертвы одну из комнат, однако документально аренда никак не закреплялась — действовала лишь устная договоренность. Задержанный доставлен в отдел полиции, стражи порядка разбираются в обстоятельствах инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти будут судить мужчину, по ошибке застрелившего своего напарника на охоте.

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