В Ленобласти будут судить охотника, по неосторожности застрелившего своего напарника

Следователи собрали достаточную доказательную базу, чтобы выдвинуть обвинительное заключение и передать дело в суд. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Следователи собрали достаточную доказательную базу, чтобы выдвинуть обвинительное заключение и передать дело в суд. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Следователи города Выборг завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, которому предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности.

Согласно материалам уголовного дела, 13 декабря прошлого года мужчина охотился в лесном массиве в районе карьера «Майский». В какой-то момент он выстрелил из карабина, однако поразил не животное, а другого участника мероприятия, 59-летнего мужчину. Огнестрельное ранение живота стало для него смертельным — пострадавший скончался в больнице.

Правоохранители собрали достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине к шести годам заключения приговорили местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство.