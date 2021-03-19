Резал кухонным ножом знакомого, но тот выжил: в Гатчине на шесть лет осудили виновного в покушении на убийство

Шесть лет исправительной колонии строгого режима получил ранее неоднократно судимый мужчина за покушение на убийство своего знакомого. К такому решению пришел суд после доказательств, собранных следственным отделом по Гатчине следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области.

По версии следствия, в июне прошлого года подсудимый, распивая алкоголь вместе с потерпевшим, внезапно поссорился с ним и не менее двух раз ударил его кухонным ножом. Жертва выжила, потому что мужчине вовремя оказали медицинскую помощь.

По ходатайству следствия обвиняемый арестован.

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге в Московском районе женщина ударила мужа ножом, а полиции сказала, что его ранили во дворе. В тяжелом состоянии мужчину 1988 года рождения срочно госпитализировали в Мариинскую больницу.