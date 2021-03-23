В Петербурге задержали карманную воровку айфонов

В Петербурге задержали карманную воровку айфонов
Опергруппа задержала воровку телефонов. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге задержали уроженку Рязани за совершение краж. Об этом стало известно Gazeta.SPb.ru.

В Петербурге задержали подозреваемую в нескольких кражах 1999 года рождения. Девушка нигде не работала, в Петербурге зарегистрирована не была. А ее фактический адрес проживания установить не удалось.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий оперативники выяснили, что рязанка причастна к ряду преступлений.

В Московском районе она залезла в карман куртки женщины и своровала мобильный телефон «iPhone 6».

Позднее, рязанка, в том же районе, тем же способом украла у студентки «iPhone 11 Pro».

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

На данный момент подозреваемая заключена под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что сотрудники полиции задержали женщину, которая подозревается в кражах в отделении связи в Приморском районе. Ее жертвами становились пожилые петербурженки.

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